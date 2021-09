Thibau Nys is Europees kampioen: "Begon normaal vandaag aan veldritseizoen"

En nu het WK winnen? "Er komen inderdaad nog kansen, maar ik kan nu ontspannen. Mijn doel is al bereikt. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus."

Hoe ging het vandaag? "Het was een heel harde wedstrijd. In de finale miste ik bijna de juiste boot. Maar ik kon toch nog net aansluiten voor het einde van de klim. Ik wist dat ik kon winnen als ik met deze jongens over de top zou komen. Dat deed ik ook, nogmaals: ik kan het niet geloven."

De Belgische ploeg reed een hele dag attent voorin. Thibau Nys glipte op de laatste klim van de dag nog net mee met favorieten Zanna en Ayuso. In de sprint maakte hij het vervolgens knap af. "Ik kan het nog steeds niet geloven", zei hij in het flashinterview.

Mijn doel is al bereikt. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus.

"Op het WK gaan ze mij wel kennen"

Thibau Nys is de derde Belgische beloftenkampioen in de geschiedenis. Hij volgt Kris Boeckmans (2009) en Sean De Bie (2013) op. "Het is een ongelooflijke dag geweest", zei hij live in Het Journaal. "Als ik op voorhand een scenario kon uitschrijven, dan was het exact zoals de koers nu is verlopen."

Thibau Nys: "Kans met beide handen gegrepen"

De kersverse kampioen bij Renaat Schotte: "Perfect scenario"

Van Eetvelt: "Dat wordt een feestje vanavond"

"We hadden met de Belgische ploeg al een paar keer aangevallen", vertelde Lennert Van Eetvelt na afloop. "Bij mij was het ook al mijn 2e aanval. Als je een kans krijgt, moet je het proberen. Ik wist dat het moeilijk zou zijn om bijna 2 rondes alleen te rijden, maar ik ging toch vol door."





"Op een gegeven moment had ik toch een mooie voorsprong, maar op die laatste klim viel ik op het einde wat stil en wist ik dat het niet zou lukken. Uiteindelijk pik ik nog net aan bij dat groepje dat wegrijdt."



Met 7 renners doken de beloften de finale in, daarbij ook nog Thibau Nys. "Toen heb ik uiteraard zijn kaart getrokken. Hij is heel snel en dat moesten we uitspelen. Ik kon toch niet meer winnen, het beste was er bij mij af en ik heb dan nog een paar gaatjes gedicht."





"Fijn voor hem dat hij wint. We liggen samen op de kamer, dat zal een feestje worden vanavond. Of ik het verwacht had? Tja, het is wel een beetje een verrassing. Dit is zijn 1e koers op dit niveau, hij wist zelf ook niet hoe het zou uitpakken en hij wordt meteen Europees kampioen. Dan word je een grote."