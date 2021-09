Romelu Lukaku na primeur: "Hier droomde ik als 11-jarige al van"

Romelu Lukaku heeft al in heel wat voetbaltempels gescoord, maar op Stamford Bridge - de thuishaven van de club van zijn hart - was de lijst nog blanco. Tot gisterenavond tegen Aston Villa.



"Hier droomde ik als 11-jarige al van", reageerde de matchwinnaar bij Sky Sports. "Ik heb hier op gewacht en ik heb er hard voor gewerkt."

"Het was een belangrijke zege, want dit was ook een belangrijke match. Zoals onze coach vooraf zei, draaide het om focus en motivatie. We hebben vanaf de eerste minuut de wil om te winnen getoond."

Lukaku kreeg niet te veel kansen, maar die twee halve mogelijkheden legde hij vakkundig binnen.

"Efficiëntie, hé. In Italië kreeg ik misschien 1 of 2 kansen per match en die moest ik grijpen. Die ervaring neem ik mee en mijn ploegmaats begrijpen me."