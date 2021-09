Papa Nys glundert: "Behoorlijk onder de indruk van hoe Thibau finale aanpakte"

Na een ijzersterke sprint werd Thibau Nys gisteren in Trento Europees kampioen op de weg bij de beloften. Dat veroorzaakte een schokgolf die voelbaar was tot in Lokeren, waar papa Sven de eerste veldrit van het seizoen meepikte. "Ik was erg nerveus van zodra de wedstrijd op tv kwam", gaf de teammanager van Baloise Trek Lions toe.