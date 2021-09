Oostende wint de eerste editie van BNXT Supercup tegen Leiden

"Het is Leiden met de lange ij geworden", zegt Carl Berteele met een kwinkslag op Radio 1. Oostende had geen kind aan zijn Nederlandse tegenstander met 90-68 en mag zo de eerste BNXT Supercup meenemen naar de kust.

Halverwege ging Oostende rusten met een voorsprong van 10 punten. Die bouwde de kustploeg uit in het derde quarter, waardoor Oostende de wedstrijd met enkele jonkies kon volmaken.

De BNXT Supercup is het begin van de gloednieuwe competitie: de BNXT League. Daarin strijden vanaf 24 september Belgische en Nederlandse ploegen in eigen land om een plekje bij de top 5. De 5 beste teams van elk land nemen het tegen elkaar op in een play-offsysteem.