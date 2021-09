Ook Yves Lampaert onderstreept zijn WK-vorm in de Tour of Britain

Deceuninck-Quick Step stond na 6 etappes nog met lege handen nadat vooral Julian Alaphilippe keer op keer op Wout van Aert en Ethan Hayter was gebotst.



De blauwe bende veranderde het geweer van schouder en dropte met Yves Lampaert en Davide Ballerini twee pionnen in een kleine kopgroep.



Jumbo-Visma had met Pascal Eenkhoorn een waakhond mee, Ineos Grenadiers toonde geen interesse in de jacht.



De koplopers mochten het in Schotland onder elkaar uitvechten en Deceuninck-Quick Step speelde zijn overwicht uit.



Op 8 kilometer van de finish forceerde Lampaert een split, Ballerini legde de snelle Eenkhoorn lam.

In een sprintje met z'n drieën was Lampaert duidelijk de snelste. Hij droeg de zege op aan zijn zoontje Aloïs, die op 10 augustus geboren werd.



In het peloton regelde leider Ethan Hayter het sprintje voor Wout van Aert. Zij bikkelen morgen om de eindzege.