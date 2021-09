Kylian Mbappé blijft PSG-fans verdelen: "Maar hij is een prof en verdient respect"

De gemengde emoties van voor de aftrap - naast het boegeroep was er ook applaus - doofden gaandeweg uit door de uitstekende wedstrijd van de Franse sluipschutter.



Hij was een gesel met zijn snelheid, nam een doelpunt voor zijn rekening en was ook in de andere Parijse goals betrokken. Zijn vervanging na 79 minuten had dan ook veel weg van een applauswissel.



Is nu alles vergeten en vergeven? Als "MNM" begint te draaien, dan zullen de PSG-fans de saga van deze zomer wellicht snel klasseren.



Mogelijk volgt de primeur - Messi, Neymar en Mbappé samen aan de aftrap - woensdag in Jan Breydel.