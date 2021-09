Engelse voetbalclubs mogen Zuid-Amerikanen toch laten spelen

Vrijwel alle Engelse clubs weigerden om hun Zuid-Amerikaanse internationals af te staan aan de nationale ploegen, omdat de spelers anders bij terugkeer 10 dagen in quarantaine hadden gemoeten.





Zo weigerden Chelsea, Liverpool, Manchester City en Manchester United om hun Braziliaanse spelers af te staan, iets wat normaal gesproken wel verplicht is. De spelers moesten naar landen toe die op de zogeheten rode lijst van de Britse overheid staan, wat betekent dat ze bij terugkeer in quarantaine hadden gemoeten en niet hadden kunnen voetballen voor hun clubs.



De FIFA heeft naar eigen zeggen de afgelopen dagen een "constructieve dialoog" gehad met de Britse regering over de regels bij de interlandperiode van volgende maand.