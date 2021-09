Bottas wint sprintrace in Monza, maar Verstappen lacht met poleposition

Valtteri Bottas had gisteren de poleposition voor de sprintrace veroverd en gaf die goeie uitgangspositie vandaag niet uit handen, goed voor 3 punten in de WK-stand.



Podiumcollega's Max Verstappen (Red Bull) en Daniel Ricciardo (McLaren) raapten de rest - 2 punten en 1 punt - op.





Lewis Hamilton bleef in zijn Mercedes met lege handen achter, maar er is nog meer goed nieuws voor Verstappen, die dus 2 punten uitloopt.



Bottas is dankzij zijn winst ook polesitter voor de "echte" race van morgen, maar de Fin liep gisteren al tegen een gridstraf aan en vertrekt helemaal achteraan.



Daardoor is Verstappen dus de nummer 1 in Noord-Italië, voor Daniel Ricciardo, Lando Norris en Lewis Hamilton.