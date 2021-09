Bondscoach Vanthourenhout: "Dat Nys wint, is geen toevalstreffer"

"Dit hadden we echt wel in ons achterhoofd. We hadden Thibau bezig gezien op stage en kenden dus wel een beetje zijn waarden. Als we die dan afwogen met de jongens waar we al heel de zomer mee werken, wisten we dat een overwinning geen toevalstreffer zou zijn."

Na een staaltje teamwork van de bovenste plank ging Thibau Nys vandaag met EK-goud aan de haal. Een overwinning met bondscoach Sven Vanthourenhout als architect. "Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar de wedstrijd liep net zoals we gisterenavond besproken hadden", stak de bondscoach van wal.

Toen Thibau bovenkwam op de laatste klim, was ik er eigenlijk al redelijk gerust in.

Naast Nys was de volledige Belgische ploeg eigenlijk op de afspraak vandaag. Een prestatie waar Vanthourenhout dan ook zeer trots op is. "De wedstrijd liep perfect. We hebben ook geen enkele scheve situatie moeten rechtzetten."



"De rode loper lag uit. Vandenabeele opende op 3 ronden van het einde en ook Van Eetvelt bleef steeds alert. In de finale was Thibau dan uiteindelijk mee. Het was een droomscenario."





"Toen Thibau bovenkwam op de laatste klim ben ik eigenlijk achterover gaan zitten", ging de bondscoach verder. "Ik was er toen eigenlijk al redelijk gerust in."



"Met het WK in Leuven komt ons hoofddoel natuurlijk nog. Maar tot nu toe hebben we al een heel geslaagde zomer achter de rug. Op papier ligt het WK-parcours Thibau nog beter. Ze gaan hem nu ook wel beter kennen, maar hij gaat daar sowieso ook een hoofdrol spelen", sloot Vanthourenhout af.