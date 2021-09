"Nerveuze" Ronaldo viert terugkeer in stijl: "Voetbal in Engeland blijft toch het speciaalst"

Een binnentikker met rechts en een sluw schot met links door de benen van de keeper. Na 12 jaar is Cristiano Ronaldo eindelijk opnieuw thuis in Manchester. Een debuut dat de Portugees ook zelf wel wist te smaken.



"Iedereen weet dat het Engelse voetbal helemaal anders is dan in de rest van de wereld", vertelde Ronaldo. "Ik heb al in veel competities gespeeld, maar Engeland is toch de meest speciale competitie om eerlijk te zijn."

De 36-jarige man van vele oorlogen loopt doorgaans over van zelfvertrouwen, maar hij gaf toe dat hij zich niet helemaal op zijn gemak voelde vanmiddag: "Ik was supernerveus. Al zag je dat misschien niet. Al die mensen die mijn naam zongen, dit publiek is ongelooflijk, de ontvangst die ik kreeg, was geweldig."

"Ik wilde de fans meteen laten zien dat ik nog steeds in staat ben om de ploeg te helpen. Ik ben heel blij dat ik dat direct ook heb kunnen bewijzen."



"Ik hoor bij Manchester United. Ik kwam hier aan toen ik 18 jaar was. Ze hebben me hier toen geweldig behandeld en daarom ben ik deze zomer teruggekomen. Ik ben heel trots om hier te zijn en ik wil gewoon winnen. Dit is een goed begin, maar we hebben meer vertrouwen nodig. Dit team moet nog volwassen worden om de Premier League en de Champions League te winnen. We moeten groeien en bouwen, ik wil daaraan meehelpen", sloot de ambitieuze Portugees af.



Op Instagram volgde nog een toevoeging: "Dit herrinert me aan waarom dit stadion het Theatre of Dreams wordt genoemd. Het is altijd een magische plek voor mij geweest."