Wie is Ethan Hayter, de "nieuwe Bradley Wiggins" die zich spiegelt aan Wout van Aert?

Wout van Aert bewijst in de Ronde van Groot-Brittannië dat het met zijn WK-vorm meer dan snor zit, maar de Belgische kampioen krijgt de eindzege niet in de schoot geworpen. Hij speelt al enkele dagen haasje-over met Ethan Hayter. Wie is het 22-jarige Britse goudklompje, dat niet uit het oog mag worden verloren op het WK?

"Hij is de nieuwe Bradley Wiggins." Die boude uitspraak over Ethan Hayter werd al in 2018 gelanceerd door Ed Clancy, een van de Britse vaandeldragers op de piste. Clancy had toen net met de Britse tiener goud gepakt in de ploegenachtervolging op het WK op de baan. Zoals zoveel Britse renners werd Hayter - met succes - geschoold op de piste, maar zijn polyvalentie speelt hij uit op meerdere ondergronden. In 2018 werd Hayter als stagiair gestrikt door het toenmalige Sky, een jaar later bewees hij als laatstejaarsbelofte dat hij ook op de weg uit het juiste hout gesneden is. Hayter won ritten in de Baby Giro en de Ronde van de Toekomst en mocht 2020 aansnijden bij de grote jongens van Ineos. Door de coronacrisis werd zijn profdebuut uitgesteld tot augustus, maar Hayter had niet veel tijd nodig om op te warmen.



In de Italiaanse najaarskoersen grossierde hij in ereplaatsen en de kers op de taart volgde in de Ronde van de Apennijnen, waar hij zijn eerste profzege boekte.

Ethan Hayter won donderdag in de Tour of Britain en heroverde de leiderstrui.

"Ik weet echt niet welk type ik ben"

Het veelbelovende debuut bij de profs eindigde abrupt in de najaarseditie van Gent-Wevelgem na een val en een beenbreuk, waarna de Londenaar wat tijd nodig had om dit jaar zijn beste vorm te vinden.



Met een 11e plaats in Dwars door Vlaanderen dit voorjaar bewees hij zijn potentieel voor het Vlaamse werk, daarna won Hayter in elke rittenkoers waar hij aan de start stond: van de Ronde van de Algarve over de Ruta del Sol en de Tour of Norway tot de Tour of Britain.



Tussendoor veroverde Hayter met maatje Matthew Walls zilver op de ploegkoers in Tokio, het zoveelste bewijs van zijn talentenwaaier.



Het doet (een beetje) denken aan Tom Pidcock, dat andere Britse multitalent en ploegmaat van Hayter bij Ineos Grenadiers.



"Ik weet echt niet welk type renner ik ben of wat voor renner ik wil worden. Ik probeer dingen uit en het werkt. Dat vat het goed samen", verklaarde Hayter voor de ronde van zijn vaderland.

Ik zie niet in waarom ik mezelf nu al in een hokje moet plaatsen. Multitalent Ethan Hayter

Sprintzeges, een oerdegelijke tijdrit, rittenkoersen (Tour of Norway) punch in de benen (4e in de Bretagne Classic) en succesvol op de piste: Hayter is naar eigen zeggen niet gehaast om een definitieve richting in te slaan.



"Ik zie niet in waarom ik mezelf nu al in een hokje moet plaatsen. Ik win sprints, ik was dicht bij de zege in een klassieker van 250 kilometer, ik win bergop en ik heb een prima tijdrit: er is geen reden om mezelf te beperken."



"Dat is ook mijn uitgangspunt voor het huwelijk tussen de piste en de baan. Als ik beide onderdelen kan combineren, dan is er geen reden om te stoppen." "Meer nog: de piste kan me net helpen. Mijn programma op de baan was dit jaar lijvig en toch won ik op de weg. En vergeet niet dat ik nog jong ben, hé."

Matthew Walls en Ethan Hayter, het zilveren koppel op de ploegkoers in Tokio.

Het (op)bod van Dave Brailsford

Ethan Hayter blaast volgende zaterdag, 18 september, 23 kaarsjes uit. Hij ligt tot 2022 onder contract bij Ineos Grenadiers, maar de Brit had ook een ander pad kunnen bewandelen.



Bij Deceuninck-Quick Step waren ze destijds namelijk stapelgek op Hayter. "We wilden hem heel graag en wilden zelfs een ploeg rond hem bouwen", vertelde ploegdokter Yvan Vanmol dit voorjaar in de podcast Vals Plat. "Ethan wilde ook graag naar onze ploeg komen, onder meer door onze klassiekercultuur. We hebben een heel mooi aanbod gedaan voor een neoprof, maar Ineos verdubbelde het voorstel meteen." "Mochten we een stap verder zijn gegaan, wat we nooit zouden doen, dan zou Dave Brailsford er weer over gegaan zijn."



We wilden hem heel graag en wilden zelfs een ploeg rond hem bouwen. Yvan Vanmol, ploegdokter Deceuninck-Quick Step

Het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel

Ethan Hayter moet een van de uithangborden worden van Ineos, dat duidelijk een verjongingskuur ondergaan heeft en ondergaat. Tom Pidcock (22) is zijn huidige zielsgenoot, Luke Plapp (20) en Ben Tulett (20) worden dat vanaf 2022. Het Britse koningskoppel kan zich op 26 september meten met de grote kanonnen tussen Antwerp en Leuven op het WK, daarna kan stilaan de planning richting volgend seizoen opgesteld worden. Net als bij Pidcock zullen vooral logistieke en organisatorische elementen de keuzes bepalen, beseft Hayter.



"Je kan niet alles doen", geeft de leider in de Tour of Britain aan. "Er zijn veel krachtmetingen tijdens een jaar en je moet de juiste gevechten uitkiezen. Ik zal enkele doelen prikken en daar vol voor gaan." "Er zijn in het huidige peloton veelzijdige renners zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ook zij moeten keuzes maken en verstandig zijn. Dat lijkt bij hen te werken. Hopelijk bereik ik op een dag hetzelfde niveau."

Ethan Hayter heeft dit jaar al 8 keer gewonnen.