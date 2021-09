Tom Boonen geeft Vangramberen wielerles in nieuwe reeks Wereldrecord

In Wereldrecord ontleedde Maarten Vangramberen de voorbije seizoenen verschillende grote wereldrecords. Hij sprak met experten over alle details van een topprestatie.

Dit seizoen ligt de focus op Belgen die topprestaties leverden. Zo zal het niet alleen gaan over Tom Boonen en de kasseien, maar bijvoorbeeld ook over Jean-Michel Saive en zijn knalprestaties in het tafeltennis.



Een reeks om naar uit te kijken dus in het voorjaar van 2022.