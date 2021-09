Gokten de Belgen op het verkeerde paard? "Na 2 keer de klim wist ik dat ze het niet uit elkaar zouden rijden"

Vlad Van Mechelen was de beste Belg bij de junioren. Hij won overtuigend de sprint van het peloton, maar dat leverde maar de 4e plek op. "Ik keek om en ik zag een enorm groot gat achter mij. Ik weet niet of ik daar blij om moet zijn of dat het de teleurstelling net groter maakt. Als het samengebleven was, had ik misschien wel kunnen winnen."

Van Mechelen was pas het Belgische plan B. De selectie hoopte eigenlijk om een massasprint te vermijden. Dat er uiteindelijk nog 3 renners wegglipten, was het slechts mogelijke scenario. "De hardrijders hebben elke ronde alles gegeven om het hier uit elkaar te rijden. Dus heel veel renners zaten stuk op het moment dat ze in de laatste ronde nog wegsprongen."

"Misschien had er iets sneller gereageerd kunnen worden. De Duitsers hebben nog geprobeerd om het gat te dichten. Ze reden de lever uit hun lijf, maar kwamen niet dichterbij. Ik kon ook niet helpen want dan zou ik mijn eigen sprint verpest hebben. Mijn taak was gewoon om in de groep over de top te geraken."

Hebben de Belgen op de verkeerde tactiek gegokt? "Zo'n EK voor junioren is enorm hectisch. Het is moeilijk om voor alles een plan te hebben. Op het einde is het improviseren. We hadden misschien mannen moeten sparen, maar niemand had verwacht dat we in de laatste ronde nog met zoveel zouden zijn."

"Ik had dat misschien ergens wel gedacht. Zeker na twee keer die beklimming, dacht ik: "lap, we hebben hier een heel scenario gemaakt voor de mannen die willen wegraken, maar dat zal hier niet gebeuren". Het is jammer, maar dat is ook koers."