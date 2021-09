European Open haalt Sinner (ATP-16) en Dimitrov (ATP-18) naar Antwerpen

Grigor Dimitrov kent u misschien nog van de Masters-finale uit 2017 toen hij David Goffin versloeg. De 30-jarige tennisspeler wil in Antwerpen beter doen dan zijn halve finale van vorig jaar. Als het even kan, bemachtigt hij in de Lotto Arena zijn 9e ATP-titel.

Jannik Sinner zal daar ongetwijfeld een stokje voor willen steken. De 20-jarige Italiaan stond 2 jaar geleden al in de halve finales van de European Open.

Ondertussen heeft hij al titels gewonnen. Eind november won Sinner de finale op het Next Gen-toernooi. Een maand geleden greep hij in Washington zijn 3e ATP-titel.