Colbrelli, Mohoric, Sagan en co: bekijk de deelnemerslijst van het EK in Trentino

Italianen zijn gebrand op nieuwe titel

Het EK bij de profs is nog maar enkele jaren geleden in het leven geroepen, maar de erelijst telt alleen maar grote namen. Peter Sagan, Matteo Trentin, Alexander Kristoff, Elia Viviani en Giacomo Nizzolo zijn de winnaars sinds 2016. Nizzolo zal zijn titel alleszins niet verlengen. De Italiaanse sprinter rijdt deze week de Ronde van Groot-Brittannië en wordt een van de speerpunten van de Squadra voor het WK in ons land.

Meerdere opties bij de Fransen, Mohoric vormt koppel met Pogacar

De Fransen beschikken over een zeer aantrekkelijke equipe met Benoît Cosnefroy (in bloedvorm, zie de Bretagne Classic), Romain Bardet (ritwinnaar in de Vuelta) en Thibaut Pinot (die zoetjesaan zijn beste benen terugvindt).



De Spaanse armada heeft geen uitgesproken speerpunt zoals Alejandro Valverde, de Nederlanders spelen wellicht Bauke Mollema uit.



Terwijl de Duitsers vruchteloos zoeken naar een uithangbord, kunnen de Zwitsers de kaart trekken van Marc Hirschi en Gino Mäder, 5e in de Vuelta.



In het Portugese kamp is het afwachten of Joao Almeida zijn Poolse benen nog ter beschikking heeft, de Sloveense selectie huisvest dan weer Matej Mohoric, die vorige week de stenen uit de grond reed in de Benelux Tour.



Primoz Roglic stuurt zijn kat, Tadej Pogacar pikt de draad na de Tour en Tokio schijnbaar moeizaam op.