Club-manager Mannaert voor CL: “Lat liever te hoog dan te laag"

"Gezond nerveus"

"Op dat vlak hebben we ook een mature kleedkamer, waarin het sportieve primeert op het unieke moment. Ook in Bernabeu bewezen onze spelers dat ze niet onder de indruk waren."

De godenafbeelding uit Argentinië komt op bezoek, maar taferelen zoals in Reims waar het zoontje van de keeper uit de tribune geplukt wordt om met Messi op de foto te gaan, willen ze in Brugge niet zien.

"Het is allemaal wel wat groter, maar het is niet dat PSG een waslijst aan eisen met zich meebrengt. Al doen we wel extra moeite om de internationale pers die in grote getale naar Brugge reist te faciliteren. Extra parkeerruimte is zo een must."

"We kregen ook een gigantische vraag naar tickets voor deze wedstrijd. Zelfs accreditatie-aanvragen tot in Fiji. Dan merk je dat je bezoek krijgt van een van de allerbeste voetballers uit de geschiedenis. Dan merk je dat die transfer heel wat teweeg gebracht heeft. Maar het is niet zo dat in Jan Breydel de rode loper uitgelegd zal worden om de Parijse sterren te ontvangen."

"Gezond nerveus zijn we wel", geeft Vincent Mannaert toe. "Omdat er heel wat mondiale interesse is voor deze wedstrijd – de eerste van Messi in de Champions League voor een nieuwe ploeg. En ook omdat we sportief gezien een enorme kluif te verwerken krijgen. We zullen niet enkel het allerbeste Club nodig hebben, maar ook hier en daar wat meeval moeten kennen."

Met een 11 op 18 is Club Brugge niet uitstekend aan het seizoen begonnen. De recente 6-1-pandoering die ze in de Ghelamco Arena toegediend kregen, zit vast nog fris in de Brugse hoofden. Woensdag komt PSG langs in Jan Breydel en moet het niveau straal omhoog.

Overwinteren

De blauw-zwarte doelstelling voor de loting was overwinteren. De vraag is of dat nu nog realistisch is.

"Je moet altijd proberen om de lat wat hoger te leggen. We hebben nog niet het beste Club gezien dit seizoen en nu komt de eerste zware test op ons af. We blijven zeggen dat het kan, maar dan moeten we wat meeval hebben. Maar we leggen liever de lat wat hoger dan te laag, en als dan blijkt dat we het goed gedaan hebben, maar de scores dat niet reflecteren, dan nemen we daar vrede mee."

De 6-1 pandoering tegen Gent in de laatste competitiewedstrijd was in elk geval niet de beste voorbereiding.

"Daar hebben de spelers zichzelf geen dienst bewezen. Want in eerste instantie moeten we blijk geven van kwaliteit in de eigen competitie. Dat hebben we onvoldoende gedaan. Dus nu zullen ze op de tippen van de tenen moeten staan, want het kan wel eens leuk zijn om tegen wereldsterren te spelen, maar als de score aandikt, is de lol er snel vanaf."