Club Brugge-manager: "Aanvragen vanuit Fiji om Messi te zien"

Woensdag begint Club Brugge eraan in de Champions League, dan krijgen ze Messi, Neymar en Mbappé over de vloer. "We zullen wat meeval nodig hebben", zegt manager Vincent Mannaert in de Champions League-special van onze podcast De Tribune.

"Gezond nerveus"

Na de pandoering in Gent (6-1) veerde Club Brugge vrijdag op met een 3-0-overwinning tegen Oostende, maar voor een Champions League-wedstrijd tegen een elftal met wereldspelers zal het niveau straal omhoog moeten. Woensdag komt PSG langs in Jan Breydel. "Gezond nerveus zijn we wel", geeft Vincent Mannaert toe in De Tribune. "Omdat er heel wat mondiale interesse is voor de eerste Champions League-wedstrijd van Messi voor een nieuwe ploeg." "En ook omdat we sportief gezien een enorme kluif te verwerken krijgen. We zullen niet enkel het allerbeste Club nodig hebben, maar ook hier en daar wat meeval moeten kennen." "We kregen ook een gigantische vraag naar tickets voor deze wedstrijd. Zelfs accreditatie-aanvragen tot in Fiji. Dan merk je dat je bezoek krijgt van een van de allerbeste voetballers uit de geschiedenis en dat die transfer heel wat teweeggebracht heeft." PSG is een wereldploeg. Vincent Mannaert: "Het is allemaal wel wat groter, maar het is niet dat PSG een waslijst aan eisen met zich meebrengt. Al doen we wel extra moeite om de internationale pers die in groten getale naar Brugge reist te faciliteren. Extra parkeerruimte is zo een must." De godenafbeelding uit Argentinië komt op bezoek, maar taferelen zoals in Reims waar het zoontje van de keeper uit de tribune geplukt wordt om met Messi op de foto te gaan, willen ze in Brugge niet zien. "Op dat vlak hebben we ook een mature kleedkamer, waarin het sportieve primeert op het unieke moment", weet de Club-manager. "Ook in Bernabeu bewezen onze spelers dat ze niet onder de indruk waren."

Lionel Messi met het zoontje van de keeper van Reims. Zulke foto's wil Club Brugge woensdag niet zien.

"Altijd proberen om lat hoger te leggen"

De blauw-zwarte doelstelling voor de loting was overwinteren. De vraag is of dat nu nog realistisch is met PSG, City en Leipzig in de poule. "Je moet altijd proberen om de lat wat hoger te leggen", antwoordt Vincent Mannaert. "We hebben nog niet het beste Club gezien dit seizoen en nu komt de eerste zware test op ons af. " "We blijven zeggen dat het kan, maar dan moeten we wat meeval hebben. Maar we leggen liever de lat wat hoger dan te laag. En als dan blijkt dat we het goed gedaan hebben, maar de scores dat niet reflecteren, dan nemen we daar vrede mee." "We zullen op de tippen van de tenen moeten staan", gaat Mannaert voort. "Het kan wel eens leuk zijn om tegen wereldsterren te spelen, maar als de score aandikt, is de lol er snel af."



"Mijn moeilijkste transferperiode achter de rug"

En hoe zit het met al die nieuwe transfers? Vincent Mannaert twijfelt kenbaar. "Dat is het moeilijke, want met PSG en City heb je de absolute wereldtop, en ook Leipzig is een ijzersterk team. Dus je komt voor 6 wedstrijden te staan waarin je mogelijk je beste niveau haalt, maar toch gewoon tekortkomt", vreest hij. "En wat de mercato betreft: het is altijd de bedoeling geweest om vers bloed toe te voegen aan wat een succesvolle kern was, maar die wel toe was aan vernieuwing. Onze politiek daarin is dan om vooral voor jonge spelers te gaan met groeipotentieel. Hiervan zit een aantal toch al op een niveau om diensten te leveren tegen Europese toppers zoals PSG." Dat is contradictorisch met wat er eerder gezegd werd, vindt Vandenbempt: "Jullie wilden voor de loting de nadruk leggen op een goeie Champions League-campagne, maar jullie hebben er op de laatste dagen van de transfermarkt toch nog een heleboel nieuwe spelers bijgehaald. Een ingespeeld elftal komt dan toch niet aan de start?" "Dat klopt", geeft Mannaert toe. "Ik zit er al een tijdje in, dit was mijn 30e transferperiode. Het is ook de moeilijkste geweest, omdat we na een rustige transferperiode vorig jaar nu in een hele drukke markt terechtkomen."

"Late transfers dit jaar"

"In de top van de voetbalpiramide zijn er ook heel wat trainerswissels geweest, waardoor ook daar meer tijd genomen wordt om de kernen door te lichten en transferknopen later doorgehakt worden. Waar we versterking zochten, vielen de dossiers vrij laat", vervolgt Mannaert.



"Concurrentie is er ook en spelers hebben voorkeuren. De spelers die wij graag willen, worden logischerwijs ook elders gewenst. En zo hebben we in tegenstelling tot andere mercato’s veel dossiers pas heel laat afgerond."

"Die late transacties geven wel het voordeel dat je al wat verder gevorderd bent in de competitie en je dus al een evaluatie kunt maken van de spelers die er wel zijn. Daarin wordt vooral duidelijk wie de honger nog heeft en nog een stap kan zetten.”

"Van de nieuwe spelers en de staf kunnen we inderdaad niet verwachten dat ze plots een geoliede machine vormen. Maar onze staf en Philippe Clement zijn zeker wel in staat om een goed elftal op de been te brengen en om daar de juiste mentaliteit in te stoppen."

Kamal Sowah (ex-OHL) is een van de aanwinsten van Club Brugge.