Bronzen Bashir Abdi jaagt in Rotterdam op Europees marathonrecord

Dit jaar heeft Abdi zijn zinnen gezet op het Europees record (2u04'16"). Dat staat nu op naam van Kaan Kigen Özbilen, een Turk die vroeger Mike Kipruto Kigen heette en voor Kenia liep. Özbilen liep het record in 2019 in Valencia.

Abdi overtrof zich nog 2 keer: eerst in Chicago (2u06'14") en vorig jaar in Tokio (2u04'49").

Bashir Abdi koestert mooie herinneringen aan Rotterdam. In 2018 maakte hij in de Nederlandse havenstad zijn debuut op de marathon, een jaar later verbeterde hij het stokoude Belgisch record van Vincent Rousseau met 17 seconden tot 2u07'03".

"Als het ergens kan, is het in Rotterdam"

"Rotterdam voor mij als een thuiswedstrijd. Dat heb ik nergens anders", vertelt Bashir Abdi.

"Het parcours is snel. Als ergens het Europese record voor mij haalbaar is, is het in Rotterdam, maar ik zal er wel mijn uiterste best voor moeten doen."



Nauwelijks 1 maand geleden liep Abdi naar de bronzen plak op de olympische marathon. "Ik ben al redelijk goed hersteld van de Spelen", voelt de sympathieke atleet.



"Zondag loop ik in Engeland de Great North Run, een halve marathon. Dan weet ik waar ik sta. En als voorbereiding op de marathon van Rotterdam ga ik in elk geval nog op trainingsstage naar Frankrijk."