Belgian Cat Jana Raman gaat weer (even) aan de slag bij Valencia

Nou Paterna,een Spaanse tweedeklasser, is een partnerclub van Valencia, een topclub in Spanje. Raman moet er de afwezigheid van de Australische Rebecca Allen opvangen.

Allen is op dit moment actief in de WNBA bij New York Liberty en zal daarna met haar nationale ploeg de Asian Cup spelen, van 27 september tot 3 oktober in Jordanië.

Raman, die met de Belgian Cats actief was op de Spelen, maar het EK miste door een polsbreuk, speelde vorig seizoen voor Estudiantes Madrid, nadat ze het seizoen daarvoor al voor Valencia uitkwam.

Valencia speelt eind deze maand voor een ticket voor de EuroLeague op een toernooi in Schio (21-23 september). Tegenstanders zijn de plaatselijke Italiaanse ploeg van Kim Mestdagh, ploegmate van Raman bij de Belgian cats, en Bourges.

De winnaar van het toernoi zal in de EuroLeague uitkomen, de andere twee clubs in de EuroCup, vorig jaar gewonnen door Valencia.