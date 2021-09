Belgian Arrows dubbelen straks op WK darts: "Belgen hebben heel hoge status"

Erik Clarys: “Net zoals in elke sport wordt het WK heel hoog ingeschat. Het is een eer om te kunnen spelen en te winnen voor je land."

"Het grote nadeel van het dubbelspel is dat je langer moet wachten voor je aan de beurt bent. Darts is vooral een ritme vinden. Als je met 4 speelt, is de wachttijd veel langer voor het weer aan jou is. Daarom zie je dat het niveau niet altijd even hoog is als bij een enkelpartij.”



“Maar stel dat je zelf een mindere periode hebt en je kameraad gooit sterk, dan kan hij je mee naar boven trekken. Ik zag donderdag dat het zo heel goed zit bij Nederland (Van Gerwen en Van Duijvenbode) en bij Wales (Clayton en Price). Zij steken erbovenuit."

Vanaf de tweede ronde tot en met de finale wordt het dubbelspel wel afgewisseld met wedstrijden in het enkelspel.