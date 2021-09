Alles over het WK tijdrijden: bekijk het parcours en de uitzendingen bij Sporza

Programma tijdritten:

Tijdrit mannen profs: zondag 19 september

afstand : 43,30 kilometer hoogteverschil : 78 meter start eerste renner in Knokke-Heist : 14.30 u start laatste renner in Knokke-Heist : 16.06 u aankomst laatste renner in Brugge : 16.55 u Belgische deelnemers : Remco Evenepoel en Wout van Aert Live bij Sporza : vanaf 14 u op Eén en met livestream en tekstupdates op sporza.be en in onze app Dit zegt de organisatie : "De start van de tijdritten ligt op het Noordzeestrand, ter hoogte van het casino. Tijdens de eerste 1,5 km fietsen de renners langs de zee, gevolgd door een passage in het centrum van Knokke-Heist. Daarna gaat het richting binnenland." "Het decor van deze tijdrit? Kanalen en vaarten met typische bomen die, getekend door de wind, schuin gegroeid zijn. Na 5 bijna kaarsrechte kilometers in Dudzele en een passage in het pittoreske Damme gaat het richting kunststad Brugge en de finish op ’t Zand." Extra informatie: Vanaf de startramp in Knokke-Heist trekken de tijdrijders naar Westkapelle, waar ze een eerste keer geconfronteerd zullen worden met open vlaktes en wind. Na het doorkruisen van Oostkerke trekken de stoempers langs de Leopoldsvaart richting Dudzele, waar ze langs het Boudewijnkanaal Brugge al zien liggen. Het is echter nog te vroeg om de West-Vlaamse hoofdstad te enteren: via een U-turn keren we terug naar Dudzele. De volgende trekpleister is Damme, waar er zelfs een klein kasseistrookje verborgen ligt. Daarna gaat het langs de Damse vaart nagenoeg linea recta naar Brugge. De mannen maken een kort uitje door het toeristische centrum en reppen zich dan naar de finish op 't Zand, voor het concertgebouw.

Tijdrit vrouwen profs: maandag 20 september

Extra informatie : De route van de vrouwen is geen (volledige) blauwdruk van die van de mannen. Tot in Dudzele (kilometerpaal 17) kiezen we voor dezelfde wegen, maar in het dorpje gaat het meteen linksaf richting Damme en laten we de lus langs het Boudewijnkanaal met de U-turn (van bij de mannen) dus voor wat ze is. Na die afslag volgen we weer de pijlen van bij de mannen, maar de passage door het historische hart van Brugge is geschrapt bij de vrouwen. Bij het verlaten van de Damse vaart zetten zij via de ringweg meteen koers richting 't Zand.

afstand : 30,30 kilometer hoogteverschil : 54 meter start eerste renster in Knokke-Heist : 14.40 u start laatste renster in Knokke-Heist : 16.01 u aankomst laatste renster in Brugge : 16.41 u Belgische deelnemers : Julie Van de Velde en Sara Van de Vel Live bij Sporza : vanaf 13.55 u op Eén en met livestream en tekstupdates op sporza.be en in onze app

Gemengde ploegentijdrit: woensdag 22 september

afstand: 44,50 kilometer

hoogteverschil: 129 meter

start eerste land in Knokke-Heist: 13.45 u

start laatste land in Knokke-Heist: 15.52 u

aankomst laatste land in Brugge: 16.45 u



Belgische deelnemers: Victor Campenaerts, Ben Hermans, Yves Lampaert, Shari Bossuyt, Jolien D'hoore en Lotte Kopecky

Live bij Sporza: vanaf 13.55 u op Eén en met livestream en tekstupdates op sporza.be en in onze app



Dit zegt de organisatie: Gemengde landenteams van 3 mannen en 3 vrouwen nemen het tegen mekaar op in een ploegentijdrit. In 2021 zullen de mannenteams van start gaan in Knokke-Heist en richting Brugge fietsen, over een gelijkaardig parcours als de individuele tijdritten.



Bij aankomst na 22,5 km in Brugge neemt het vrouwenteam over, voor een parcours van 22 km met passage aan de Damse Vaart en start en aankomst in Brugge.

Extra informatie: De mannen zetten vanuit Knokke-Heist aan richting Dudzele en trekken dan zo snel mogelijk naar Brugge.



Daar springt het licht op groen voor de vrouwen, die nu wel door het stadscentrum glijden en via Damme het keerpunt in Dudzele bereiken. Na 44,5 kilometer kennen we de wereldkampioen in Brugge.