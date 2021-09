3X3-speler en bezieler Nick Celis over bizarre zaak: "Ik begrijp je vraag"

Na het succes in Tokio volgde het bericht dat het 3X3-team 2 jaar geleden fictieve toernooien zou geregistreerd hebben om op te rukken op de wereldranglijst. De internationale bond klasseert de zaak verticaal, in ons land is er een dossier ingediend bij de Cel Sportfraude van de federale politie.

Nick Celis, speler-coach en bezieler van het team, wil nog niks kwijt over de bizarre zaak. "Ik begrijp je vraag", antwoordt hij aan onze reporter in Parijs, "maar nu ligt de focus op het Europees kampioenschap, voor ons een van de mooiste toernooien van het jaar."

Extra druk voelen de mannen niet. Celis: "Na Tokio zijn we blijven spelen. We hebben een toernooi gewonnen én we hebben de olympische kampioen geklopt."

Op de Olympische Spelen stond Team Belgium als underdog op het terrein. In Parijs als schaduwfavoriet? "Als je 4e wordt in Tokio kan je stellen dat we nu een medaille pakken. Zo eenvoudig is het niet. Japan en China doen hier niet mee, maar hun vervangers zijn misschien nog sterker."