"Hoe het is om Lewis Hamilton te zijn? Minder leuk dan mensen denken"

Sammy Neyrinck bracht vegan chocolade mee naar Zandvoort om Lewis Hamilton te paaien. "Hoe is het om Lewis Hamilton te zijn?", vroeg hij. “Niet zo leuk als iedereen denkt, zou ik zeggen”, lachte de Brit. “Neen, het valt best mee. Het leukste deel aan Hamilton zijn is dat ik mag racen met deze wagens. Je wordt voortdurend uitgedaagd als F1-rijder."

"Maar ik trek me wel enorm aan wat er in de wereld gebeurt. En ik mis ook de tijd van vroeger. Toen ik nog in de Formule 3 reed. Dat was waarschijnlijk de mooiste tijd.”

Er is tegenwoordig veel aandacht voor het mentale aspect van topsport. "Je kan van buitenaf nooit weten hoeveel druk iemand ervaart. Ik weet ook niet hoe het is om mijn melkboer te zijn, bijvoorbeeld. Je kan je dat proberen voor te stellen, maar dat blijven aannames. Ik race al zo lang en ik weet dat F1 nog altijd onderschat wordt als sport. Dat is gewoon zo."

"Mentaal is het nu minder zwaar omdat ik al veel ervaring heb. Nu maak ik me meer druk over andere dingen in de wereld. Maar het blijft als rijder natuurlijk ook wel stresserend want heel veel mensen steunen op je. Je wilt het altijd goed doen, maar je kan zoveel fouten maken. En daarnaast moet je proberen er zelf ook nog plezier in te vinden."

"Ik krijg ook vaak de vraag hoelang ik nog doorga. Dat hangt ervan af of ik nog hongerig blijf. Nu is dat nog zo, maar we zullen zien. Ik heb ook zin in wat er hierna komt."