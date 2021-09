Wuyts over de krachttoer van Van Aert: "Hij doet wat we Rode Duivels altijd verweten hebben"

Ook Michel Wuyts keek woensdag vol bewondering naar de zege van Wout van Aert in de Tour of Britain. Op een steile slotklim won hij een eindeloos titanenduel tegen Julian Alaphilippe. Volgens onze commentator geeft dit een extra zetje richting het WK : "Winnen op een terrein dat je niet verwacht geeft een enorme boost."

“Het wordt hoog tijd dat ik eens op reis ga naar Wales. De omgeving is indrukwekkend”, opent Michel Wuyts. “Wat weten wij in godsnaam af van koersen in Groot-Brittannië? Niet veel. Ik weet wel dat het WK in Yorkshire een van de mooiste was die ik de laatste jaren mocht becommentariëren." "Deze slotklim was lastiger dan de Muur van Hoei. Van lengte het dubbele, qua stijgingspercentage net eronder. Het gaat over een inspanning van 5 minuten, dat is aanzienlijk. Daarvoor moet je het drievoud van de macht duwen dan voor de eerste de beste sprint bergop.”

Op deze aankomst was Wout van Aert gisteren nipt de sterkste.

Winnen op een terrein dat je niet verwacht

Wout van Aert kreeg de zege niet cadeau. Hij moest naar adem snakken na de finish. Waarom ging hij zo diep 2 weken voor het WK in eigen land?



“Dat heeft 2 doelen. In eerste plek wil hij mentaal een hele grote stap zetten richting het WK. Door de maat te nemen van mannen die beter zijn op dat domein, Alaphilippe en Woods."

"Winnen op een terrein waar je het niet meteen verwacht, dat geeft een boost. Alaphilippe zal wel gevloekt hebben dat hij zich in de luren liet leggen door Van Aert. Anderzijds put de Fransman ook moed uit het feit dat ook hij vooruitgang boekt." "Ten tweede heeft een topper het nodig om het gevoel van naderende topvorm verder te verstevigen en met nog een groter zelfvertrouwen aan het WK te beginnen. Naast een mentale boost ook het lichaam dieper dan in het diepste rood duwen om helemaal zeker te zijn van de finetuning.”

"Er zijn meerdere WK-favorieten dan Wout van Aert alleen"

Wout van Aert liet in een interview aan Sporza vlak voor de Tour of Britain al weten dat hij wereldkampioen wil worden. Hij zet zichzelf daarmee in de schijnwerpers als topfavoriet. Is dat slim? “Van Aert is een van de intelligenste renners die ik ooit gekend heb. Als hij zo een uitspraak doet, dan weet hij dat hij heel goed is. Hij doet dat om zichzelf nog meer moed in te praten. Dat is een van elementen in zijn mentale opbouw." "Hij doet het op zijn Nederlands. Hij doet datgene wat we de Rode Duivels altijd verweten hebben. Dat ze te weinig zelfvertrouwen en verbale kracht toonden."

