Tom Dumoulin breekt zijn pols bij aanrijding op training, hij mist het WK

Dumoulin was in de Ardennen zijn eigen Tour de Dumoulin, een evenement dat op 3 oktober op de agenda staat, aan het verkennen toen het noodlot toesloeg. Hij kwam tijdens de tocht in aanraking met een afslaande auto en smakte, via de motorkap, hard tegen de grond. Hij brak bij de val zijn rechterpols.

"Het is vreselijk balen", zegt hij op de website van zijn team Jumbo-Visma. "Mijn seizoen is voorbij. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. Ook tijdens de training vandaag voelde ik me echt heel sterk. Ik had wel veel vertrouwen dat ik nog een hele sterke maand kon rijden."



Dumoulin was één van de Nederlanders geselecteerd voor het WK wielrennen. Hij bewees in de Benelux Tour dat het met de vorm dik oké zit. Ook de Ronde van Lombardije was nog een doel voor Dumoulin, bezig aan zijn tweede carrière na een korte pauze eerder dit jaar.

"Ik keek heel erg uit naar het Italiaanse najaar. Dat zijn wedstrijden die me heel goed liggen, maar het zal helaas niet meer voor dit jaar zijn."

Dumoulin, in Tokio nog tweede op de olympische tijdrit, wordt morgen geopereerd in Maastricht en kan daarna aan zijn revalidatie beginnen.