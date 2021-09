Thibau Nys voor EK wielrennen: "Uitzoeken of ik dit niveau aankan"

"In principe heb ik de rapste benen van de Belgische selectie. Ik vermoed dat ik dus een meer afwachtende rol zal krijgen, terwijl de anderen meer in de ontsnapping moeten meegaan."

"Het wordt pittig, maar ik weet niet of het echt lastig genoeg wordt om de explosieve mannen eraf te gooien. Hopelijk hang ik er zelf dan nog aan en kan ik iets betekenen in de sprint."

"Van mij mag mijn papa thuisblijven"

Thibau Nys kan in Trento voor het eerst van een groot kampioenschap op de weg proeven. "Ik weet niet wat ik mag verwachten, ik kan moeilijk mijn niveau inschatten."

"Dit is een beetje een generale repetitie voor het WK, waar het parcours me nog beter moet liggen. Ik hoop dat ik met een goed gevoel naar huis kan trekken."

Nys is in ieder geval "blij" dat zijn vader Sven er niet bij is. "Bij al mijn zeges deze zomer was hij er niet bij en toen hij er wel eens was, reed ik lek en ben ik gevallen. Van mij mag hij dus thuisblijven."