Sven Vanthourenhout zag "een andere Evenepoel": "Mogen zondag ambitieus zijn"

"Quasi perfecte tijdrit"

"Als we kijken naar het sterke deelnemersveld, de aard van het parcours, de koersomstandigheden, alles bij elkaar eigenlijk, dan moeten we heel tevreden zijn met dit brons", vat bondscoach Sven Vanhourenhout samen na de tijdrit bij de mannen.

"Je hoopt en je droomt altijd, zeker in het geval van Remco, hij is nu eenmaal een winnaarstype. Maar we hadden vooraf getekend voor een medaille en het is brons geworden. Daar zijn we heel tevreden mee. Dit was vandaag het hoogst haalbare."

Kon er dan niets beter? "Remco reed een quasi perfecte tijdrit", benadrukt Vanthourenhout. "Zijn eerste gedeelte was heel sterk, in het tweede gedeelte kon hij die lijn niet doortrekken. Misschien is hij wat te overmoedig gestart? Maar goed, op dit parcours moet je meteen mee zijn met de sterkste jongens en al aan het eerste meetpunt een goede tijd neerzetten."

"Doe je dat niet, dan doe je niet mee voor de medailles. Hij zette een uitstekende tijd neer en daarna was het buigen of barsten. Hij kreeg het in de tweede helft wat lastiger en haalde niet meer hetzelfde rendement, maar over de hele lijn was het een heel sterke tijdrit."