Succestrainer Urbain Braems, ereburger van Trabzon, is op zijn 87e overleden

Urbain Braems werd geboren op 10 november 1933. Hij voetbalde (onder meer) voor Zottegem, Racing Mechelen, Club Brugge en Daring Brussel.

Maar echt naam maakte Braems als trainer. Eerst bij Zottegem, later bij Cercle Brugge, Antwerp, Anderlecht, Beveren, Lokeren, Panionios, Standard en Trabzonspor. Met Anderlecht veroverde Braems in 1974 de titel. Van Beveren maakte hij een topploeg, met twee bekers en de titel in 1984.

Het was in Turkije dat de status van Urbain Braems onmetelijk groot werd. Op voorspraak van Jean-Marie Pfaff, die eind jaren 80-begin jaren 90 bij Trabzonspor in doel stond, belandde Braems als trainer bij de club.

Het waren de hoogdagen van Trabzonspor, met een 3e plaats in de competitie en een (verloren) bekerfinale tegen kampioen Besiktas. Na een sabbatjaar keerde Braems terug bij Trabzon en sleepte hij met zijn ploeg de Turkse beker in de wacht. In de UEFA-cup bereikten Braems en co de 1/8e finales.

Braems werd op handen gedragen door de supporters en de stad. In 2007 werd hij uitgeroepen tot ereburger van Trabzon.