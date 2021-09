Nice na rellen 3x zonder fans, 1 punt minder en schorsingen voor spelers

Nice-Marseille liep twee weken geleden volledig uit de hand. In minuut 75 werd de wedstrijd stilgelegd door de scheidsrechter, nadat fans van Nice het veld hadden bestormd.

Een kwartier voor tijd hadden spelers van Marseille er genoeg van dat ze bij het nemen van een hoekschop voortdurend werden bekogeld door fans van de thuisclub. Eén van de Marseille-spelers, Dimitri Payet, gooide een plastic flesje terug de tribune in.

Vervolgens bestormden heethoofden van de thuisclub het veld. Ze zaten de bezoekende spelers achterna. Enkele hooligans haalden zwaar uit. De chaos was compleet, de spelers van Marseille weigerden om voort te spelen.

Meteen traden enkele tuchtcommissies in actie. Zo strafte de Ligue 1 Nice al met één wedstrijd zonder pubiek. Eerder had de harde kern van Nice al te horen gekregen dat er 4 matchen lang geen plaats voor hen is in de tribunes.

Nu heeft ook de Tuchtcommissie van de Franse voetbalbond zich met de zaak gemoeid en stevige straffen uitgesproken. Zo krijgt Nice drie matchen achter gesloten deuren aangesmeerd, krijgt het een punt in mindering en moet Nice-Marseille op neutraal terrein zonder fans worden overgespeeld.

Ook enkele betrokkenen worden geschorst. Dimitri Payet moet vanwege zijn reactie één wedstrijd aan de kant blijven, zijn ploeggenoot Alvaro Gonzalez twee duels.