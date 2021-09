Na 3x3 Lions zijn er nu ook 3x3 Cats: schitteren ze dit weekend op het EK?

Dit weekend vindt onder de Eiffeltoren in Parijs het EK 3X3 plaats. De mannen, die in Tokio verrassend 4e eindigden, trekken met veel ambitie naar de lichtstad.Zij spelen hun 2 groepsmatchen op zaterdag, maar morgen vrijdag, komen met Lut De Meyer, Becky Massey, Laure Resimont en Marie Vervaet al de 3x3 Belgian Cats in actie.

Dat de 3x3 Belgian Cats zich in juni voor dit EK konden plaatsen, was een kleine stunt. Anders dan bij de mannen trad het vrouwelijke viertal zonder veel voorbereiding aan op het kwalificatietoernooi.



De Antwerpse mannen spelen het hele jaar door toernooien, zij kennen elkaar door en door en vinden elkaar dan ook blindelings op het terrein. De vrouwen komen samen als er een belangrijk toernooi op de kalender staat en proberen er dan het beste van te maken.



Een belangrijk verschil met de 3x3 Lions is dat de 3x3 Cats een coach hebben. Voormalig Sint-Katelijne-speelster Daphne Van Dessel stuurt de Cats richting Europese top.



Van Dessel verdient haar brood bij het vrouwenteam van Kangoeroes Mechelen als fysiek trainer. Het is dan ook geen toeval dat de 4 speelsters die morgen aan het EK beginnen, voor Kangoeroes spelen.



"Normaal gezien maakt ook Elise Ramette van Castors Braine deel uit van de selectie, maar zij is out met een hamstringblessure. Ik heb verschillende vrouwen gepolst om bij de 3x3 te komen, maar dat bleek onbegonnen werk. De toppers kunnen zich door club verplichtingen onmogelijk vrij maken voor de 3x3", legt Van Dessel uit.



"Willen Cats zo hoog mogelijk zien eindigen"

De 3x3 Lions spelen in het 5 tegen 5-basketbal bij teams uit de 2e klasse (Top Division One) en doen dat in bijberoep naast hun reguliere job. Door hun uitstekende prestaties op het terrein, krijgen ze de kans om voltijds prof te worden in het 3x3 circuit.



Daar is bij de vrouwen voorlopig geen sprake van. Na het EK in Parijs spelen ze het WK, volgend jaar in juni in ... Antwerpen. Toch wil de basketbalbond inspanningen doen om het niveau van het team te verhogen, zegt Koen Umans, secretaris-generaal van basketbal Vlaanderen.



"Het spreekt vanzelf dat we de 3x3 Cats zo hoog mogelijk willen zien eindigen, volgend jaar op het WK in Antwerpen. Dat kan de sport ook bij de vrouwen een echte boost geven."

We moeten vrijdag 1 van onze 2 kwalificatiewedstrijden kunnen winnen en dan op zondag stunten in de kwartfinales. Coach Daphne Van Dessel

Gek genoeg remt het succes van de Belgian Cats enigszins de progressie af van de 3x3 Cats. Laure Resimont, Becky Massey en Elise Ramette, speelsters van 3x3-team, kloppen hard op de deur van de nationale 5 tegen 5-ploeg.



Misschien komen zij later in het jaar bij de 12-koppige selectie van de Cats richting WK 2022. Maar eerst willen Résimont en Becky Massey, samen met Lut De Meyer en Marie Vervaet, sterk presteren in Parijs.



"Het is een sterk, snel en competitief 4-tal", vindt coach Daphne Van Dessel. "Becky Massey werd bij de U18 al Europees kampioen en samen met Laure Resimont kan ze laten zien hoe goed ze kan basketballen."



"Zij proefden al van de Belgian Cats en zijn gebrand op een topprestatie. Mocht Emma Meesseman meespelen, dan worden we Europees kampioen, maar ik geloof zeker ook in dit team. We moeten 1 van onze 2 kwalificatiewedstrijden kunnen winnen en dan op zondag stunten in de kwartfinales."

De FIBA zet Resimont op een lijstje van 12 speelsters om in de gaten te houden op het EK: