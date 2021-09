Johan Price-Pejtersen pakt in Trentino 2e tijdrittitel bij de beloften

Johan Price-Pejtersen is een van de smaakmakers bij de Noorse talentenfabriek Uno-X Pro Cycling Team.

De boomlange Deen, 1,97 meter, was in 2019 in Alkmaar in de Europese tijdrit voor beloften sneller dan zijn landgenoot Mikkel Bjerg en de Zwitser Stefan Bissegger.

Ook de nagenoeg volledig vlakke omloop in Trentino was een kolfje naar zijn hand.

Bij het tussenpunt na 10,5 kilometer had hij een voorgift van bijna 20 seconden op Søren Waerenskjold, zijn Noorse ploegmakker bij Uno-X.

De tweevoudige ritwinnaar in de Ronde van de Toekomst kon die achterstand niet meer wegpoetsen. Aan de finish stond hij 34 seconden in het krijt.

Het brons belandde in het mandje van Daan Hoole. De Nederlander maakte een inhaalbeweging in het tweede gedeelte richting het podium.



Lennert Van Eetvelt was de eerste Belg op de 9e plaats. De Belgische tijdritkampioen had halfweg de 7e tussentijd, maar verloor nog 2 plaatsen.

Arno Claeys kwam stikkapot over de streep. Hij reed de 27e chrono in Italië.