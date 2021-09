Jean-Marie Pfaff verliest zijn mentor Urbain Braems: "Dankzij hem haalde ik de top"

Jean-Marie Pfaff leerde Urbain Braems kennen bij Beveren, waarmee ze in 1978 samen de beker wonnen. "Zijn visie op voetbal was fenomenaal, zeker zijn voorbereidingen op wedstrijden", zegt de ex-doelman in De Wereld Vandaag.

"Hoe hij de zaken op training tactisch kon uitleggen... Nu moeten de spelers de trainer maken en kopen ze maar om succes te behalen. Maar toen kon een trainer een ploeg maken. Braems was een trainer die ons principes bijbracht, die ons dingen aanleerde."

Braems droeg hard werken hoog in het vaandel, iets wat Pfaff - in tegenstelling tot sommige ploegmaats - wel kon appreciëren. "Ik ben overal geweest voor extra trainingen: in Zottegem, in De Panne... En zijn vrouwke maakte dan eten voor ons."

"Ik herinner me ook nog een training op het strand van Sint-Anneke. Amai! Hebben wij toen afgezien! Hij stond toen met zijn chrono in de hand te roepen: "Allez, je kunt nog beter. Komaan!" En wij geloofden op den duur zelf dat we geen limieten hadden."