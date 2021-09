Hayter slaat dubbelslag in eigen land na chaotische sprint, Van Aert gehinderd door val

Ethan Hayter heeft de leiderstrui in de Ronde van Groot-Brittannië opnieuw overgenomen van Wout van Aert. De jonge alleskunner van Ineos was de sterkste in een ontregelde massasprint door een val in de laatste bocht. Van Aert zelf kon niet meesprinten. Hij bolde over de finishlijn in een tweede groep.