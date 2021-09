Goffin houdt teleurstellend seizoen voor bekeken: "Ik zie jullie in 2022"

2021 bracht voor David Goffin niet wat hij ervan verwacht had. De Luikenaar, die in Monaco woont, sukkelde van de ene blessure in de andere en haalde nooit zijn beste niveau.

In februari won Goffin wel een kleiner toernooi in Frankrijk, maar op de grandslamtoernooien liep het telkens mis in de eerste ronde. Wimbledon liet hij zelfs aan zich voorbijgaan door een blessure.

"Jammer genoeg zal ik in 2021 geen wedstrijden meer spelen", kondigt Goffin aan op Instagram. "Het is een hard jaar met veel blessures geweest. Eerst met mijn enkel, nu mijn knie. Daarom heb ik beslist om niet meer te spelen."

"Ik ga vooral tijd nemen om mijn lichaam helemaal te laten herstellen. Ik heb rust nodig, mijn lichaam ook. Deze vier maanden zijn nodig om sterker terug te keren in 2022."

Goffin zou nog in actie komen in Antwerpen eind oktober. "Ik vind het jammer voor de fans en de organisatie dat ik er voor eigen volk niet zal bij zijn. Maar ik zie jullie terug in 2022 met meer energie en een sterker lichaam."