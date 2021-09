Evenepoel tankt vertrouwen: "Al 2 medailles dit seizoen, maar nog niet de juiste"

"Blij dat ik bij Küng en Ganna in de buurt kwam"

Derde! Meer zat er niet in voor Evenepoel in Noord-Italië. Hij perste alles uit zijn benen in de EK-tijdrit, maar Küng en Ganna waren net sterker dan onze landgenoot. Hoe ontgoocheld is hij met het brons? "Als je ergens start met ambities, dan ga je altijd voor goud", zei Evenepoel na de podiumceremonie

"Maar zoals ik vooraf al had voorspeld waren Küng en Ganna de te kloppen mannen. Zeker op zo'n parcours. Dus ik ben heel blij dat ik bij hen in de buurt kwam. Dit is een goed teken voor de WK-tijdrit, op een afstand die me normaal beter ligt."

"Ik ben heel tevreden, maar ik vind het wel zuur dat Yves Lampaert moet thuisblijven van het WK tijdrijden nu."

Dit parcours was gesneden koek voor zwaardere jongens? "Ja, absoluut. In het tweede deel was het wind mee en dan vangen zo'n mannen meer wind door hun grotere oppervlakte. Maar dat zijn geen excuses natuurlijk. Ik heb het maximale gegeven, de voorbereiding was heel goed en dit is een goed teken voor wat over tien dagen komt."

"Het is altijd leuk om goed te presteren op een parcours dat me niet goed ligt. Het is dit seizoen al mijn tweede medaille (Evenepoel werd tweede op het BK, red.) op een tijdritkampioenschap, maar nog niet de juiste. Hopelijk volgt volgende week het goud."