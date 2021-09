Clement: "Club Brugge zal op het veld reageren op de 6-1 in Gent"

De oplawaai in Gent heeft de spelers van Club Brugge danig op de zenuwen gewerkt. Dat is het minste dat je kunt zeggen, ook na de interlandpauze die even wat verstrooiing bood. Philippe Clement kwam vanmiddag in zijn persbabbel voor de partij tegen KVO nog even op terug op de Gentse afgang. "Uiteraard zijn de spelers met die 6-1 beziggeweest. Geen enkele sportman verliest graag en zeker niet met die cijfers. Iedereen was zeer teleurgesteld. Als dat niet zo was, had ik me pas zorgen gemaakt", vertelde de kampioenentrainer. "Maar ik weet dat mijn spelers op het veld zullen reageren. Dat heb ik de voorbije week op training gezien en dat weet ik ook uit de contacten die ik had met mijn internationals. Iedereen is zeer gemotiveerd om een goeie match te spelen tegen Oostende." Door de interlandpauze moet Club wel lang wachten op eerherstel. "Ik vind het een nadeel dat we een weekend niet konden spelen, want eigenlijk wil je de dag erna al weer een match spelen om die nederlaag recht te zetten. Maar goed, het is nu zo, ik wil daar niet over gaan zitten zeuren. We hebben een veldslag verloren, maar geen oorlog."

Volgende week breekt de Champions League 2021-2022 los. Club Brugge krijgt woensdagavond PSG over de vloer. Zit die match al niet in het achterhoofd van de spelers?



Clement: "We hebben de voorbije dagen gewerkt met het oog op KV Oostende. De internationals die nu terugkeren hebben de focus van hun nationale ploeg gehad." "Nu telt dus enkel KVO. Verder moeten we niet kijken, want de competitie en kampioen worden blijven heel belangrijke doelstellingen. Iedereen weet dat." De Brugse internationals Brandon Mechele, Charles De Ketelaere en Hans Vanaken kwamen in het verre Kazan geen seconde in actie. Misschien wel jammer dat ze dan die verre reis moesten maken? Neen, zegt Clement. "Je kunt over alles zagen en klagen. Ik ben in de eerste plaats blij dat die jongens internationals zijn. Zo doen ze ervaring op in het verhaal van de Rode Duivels en krijgen ze extra vertrouwen." "Kijk naar Hans Vanaken: hij kreeg kritiek een tijdje geleden, maar na de laatste matchen met de Rode Duivels wordt hij opgehemeld. Dat is alleen maar positief." "Of ik gesproken heb met Roberto Martinez om mijn spelers eventueel wat rust te gunnen? Neen. We hebben wel contact met elkaar, maar ik stel de nationale ploeg niet op. Dat zijn de keuzes van Roberto."

Wesley en Izquierdo

Tot slot: de nieuwe jongens Wesley en Izquierdo. Hoe vergaat het hen bij Club? Is Wesley klaar om vrijdagavond te spelen? "Ik heb nog geen selectie gemaakt, maar Wesley is een van de jongens die nog een serieuze fysieke achterstand hebben", zegt Clement. "Dus laat ons zeggen dat de kans zeer klein is dat hij er morgen al bij is, tenzij er nog heel onverwachte dingen zouden gebeuren." Izquierdo is een ander verhaal. Zijn achterstand is nog groter. Wel verrassend is dat hij op de spelerslijst staat voor de Champions League. Clement: "Izquierdo is zeker niet fitter dan gedacht. Hij is een speler voor de iets langere termijn. Die spelerslijst in de Champions League geldt tot eind december en in december wordt er nog in de Champions League gespeeld." "De kans is misschien klein, maar Izquierdo kan een interessante optie zijn op het einde van de rit, als hij dan fit is. Het is nu belangrijk dat hij goed kan opbouwen, stap voor stap, en dan zien we onderweg hoe ver we geraken. Hij is in elk geval zeer gemotiveerd en is zeer hard aan het werken."