"Guus Geluk" Hiddink stopt op zijn 74e als voetbaltrainer

Hiddink bevestigde in het Nederlandse praatprogramma HLF8 met Johnny de Mol dat zijn trainerscarrière erop zit na zijn passage in Curaçao. "Ik heb met de president gesproken en samen hebben we beslist onze samenwerking stop te zetten."

Het was meteen de laatste opdracht voor de 74-jarige Hiddink. "Ik ga ook niet in een ander ver land nog aan de slag. Een "Advocaatje" zit er zeker niet meer in", verwijzend naar zijn landgenoot Dick Advocaat die al meermaals uit pensioen terugkeerde.

Hiddink won in 1988 met PSV de Europa Cup I en was meerdere keren trainer in Eindhoven. Daarnaast werkte hij onder meer ook voor Valencia, Real Madrid, Chelsea en was hij bondscoach van Oranje (2x), Zuid-Korea, Rusland, Australië en Turkije.

Met Nederland en Zuid-Korea werd Hiddink vierde op de WK's van 1998 en 2002, met Rusland bereikte hij in 2008 de halve finales van het EK. Die goede prestaties met verschillende "kleinere teams" leverden hem de bijnaam "Guus Geluk" op in Nederland.

Op het WK van 2002 versloeg Zuid-Korea in de knock-outfase eerst Italië (golden goal) en daarna Spanje (strafschoppen). Die laatste wedstrijd werd gespeeld in Gwangju, waar het stadion omgedoopt werd tot het Guus Hiddink Stadium.