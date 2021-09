Wie vult laatste zitjes in? Naam Vandoorne valt niet, die van ploegmaat wel

Nicholas Latifi (Williams)

De kans dat de Nicholas Latifi achter het stuur van een Williams blijft zitten is groot. Teambaas Jost Capito is tevreden over de samenwerking met de 26-jarige Canadees (en de financiële steun van zijn vader).

Alex Albon (ex-Toro Rosso en -Red Bull)

Nyck de Vries (Formule E-kampioen)

nationaliteit: Nederlander

leeftijd: 26 jaar

F1-ervaring: testrijder Mercedes

Nyck de Vries is de huidige ploegmaat van Stoffel Vandoorne bij Mercedes in de Formule E, het kampioenschap dat de Nederlander dit jaar won.

De Vries wil nu graag een stap hogerop zetten en zijn entree maken in de koningsklasse van de autosport.

Of is die al in kannen en kruiken? Vorige weekend zou De Vries in Zandvoort een akkoord hebben gevonden met Alfa Romeo.

Al zien we hem als Mercedes-rijder even goed in een Williams belanden.