Voetbalsters benaderd voor matchfixing: "Vermoeden dat het phishing was"

Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond legt het verhaal uit: "Er zijn een aantal speelsters via sociale media benaderd voor matchfixing. Daarvoor is een bepaald bedrag genoemd: 100.000 euro."

De voetbalbond is ook meteen in actie geschoten, om de clubs op hun meldingsplicht te wijzen. "We hebben zo snel mogelijk de clubs aangeschreven om iedereen eraan te herinneren dat matchfixing onmiddellijk gemeld moeten worden."



"Enerzijds om mogelijke toekomstige betrokkenen te waarschuwen voor mogelijke pogingen tot fraude en anderzijds omdat het de enige manier is om matchfixing efficiënt te bestrijden en om een eerlijke competitie te krijgen."



"Meldingsplicht is belangrijk. We hebben heel hard gewerkt aan bewustwording rond matchfixing. Daarvoor hebben we samengewerkt met UEFA en FIFA en we proberen die kennis ook te delen met de clubs."