Van Aert zet puntjes op de i in titanensprintje bergop tegen Alaphilippe

Verstoppertje spelen, daar houdt Wout van Aert duidelijk niet van. Na zijn zege in de eerste rit, zette hij ook in de zware 4e rit in Groot-Brittannië zijn rol als topfavoriet voor het aankomende WK in Leuven in de verf.

Na een rit van meer dan 200 kilometer kregen de renners in het slot nog twee pittige puisten voor de kiezen. De aankomst lag bovenop de Great Orme met een stijgingspercentage van gemiddeld 9,2 procent. Het peloton had tegen die tijd de vroege vlucht al ingerekend en het was de Ineos-brigade die het tempo bepaalde voor leider Hayter.

Maar het waren Michael Woods, Julian Alaphilippe en Van Aert die zich losmaakten uit de groep op het steilste stuk van de slotklim. De Belgische kampioen moest even passen bij een versnelling van de wereldkampioen, maar beet op zijn tanden en haakte opnieuw aan. Ook Hayter vond nog aansluiting bij het drietal, net als Honoré.

Die laatste kon als ploegmaat van Alaphilippe bij Deceuninck-Quick Step de ideale springplank spelen voor zijn kopman. Dat plannetje leek te werken en Alaphilippe lanceerde zich richting finish, maar Van Aert klauwde zich vast in zijn wiel.

De wereldkampioen probeerde de deur nog dicht te doen in de slotsprint, maar Van Aert wrong zich langs de regenboogtrui en pakte de zege. Ook de leiderstrui komt weer om zijn schouders terecht. Van Aert kreeg op het podium een pluchen geit in zijn armen gestopt.