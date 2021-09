Het leek wel alsof ze voor de wereldtitel streden. Toch was het "maar" een aankomst bergop in de Tour of Britain waarbij Wout van Aert en Julian Alaphilippe tot het uiterste gingen. Dat onze landgenoot heel diep was geweest, blijkt duidelijk uit deze beelden. In Leuven mag hij deze straffe stoot absoluut herhalen op zondag 26 september.