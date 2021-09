Serge Pauwels: "Dit bewijst dat we toekomst hebben, ook na Remco"

"Ook op het vlak van training staan ze al ver. Ze worden daar heel goed in begeleid. Het is ook de nieuwe lijn dat jongens en meisjes sneller prof zullen worden zo. Alec blijft nu nog wel belofte, maar dat zal ook geen 4 jaar meer duren voor hij die stap zet."

Hoe moeten we dit duo nu inschatten? "Het zijn allebei verstandige kerels, een plezier om mee te werken. Ze weten al perfect wat ze aan het doen zijn met hun sport. Ze zijn op een heel bewuste manier met hun sport bezig. Maar het is niet obsessief."

"We wisten dat het twee medaillekandidaten waren, maar dit is toch boven onze verwachtingen", vertelt Serge Pauwels. "Cian is misschien wel de beste junior van het moment en Alec is een echte tijdritspecialist die hier een parcours op zijn maat vond."

De vorige lichting, met Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder, is nog maar net weg en er staan dus al nieuwe jongens klaar. Een teken dat er goed gewerkt wordt bij de bond? "Ja, dat denk ik wel. Een van mijn eerste opdrachten dit jaar was in februari op de piste in Gent. Daar zijn we met Cian en Alec aan hun tijdritpositie gaan werken. Aan deze medailles gaat dus wel veel werk vooraf."

"Deze prestatie bewijst dat we een toekomst hebben in het wielrennen en het tijdrijden, ook na Remco. Ze komen niet eens heel ver achter die generatie, maar ze zijn nog piepjong. Ze gaan waarschijnlijk een verlengstuk breien aan de gouden generatie wielrenners die er nu in België is."

"Het zijn ook goede vrienden. Ze trekken zich al een paar jaar aan elkaar op. Het kan zijn dat de rollen op het WK omgekeerd zijn, maar dan zullen ze ook allebei tevreden zijn. Dit was trouwens een perfecte generale repetitie voor het WK want het parcours is goed te vergelijken."