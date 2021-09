Mieke Gorissen getuigt over olympische blues: "Schoolroutine helpt"

Verdedigd door leerling op Instagram

Dat leerlingen het gevolgd hebben, had Gorissen al gezien op onze Instagrampagina. "Tussen alle positieve reacties stond ook een minder positieve. Daar is iemand uit mijn klas op gesprongen om me te verdedigen."

Collega's reageren wildenthousiast wanneer ze haar weer mochten verwelkomen op school. "De leerlingen beginnen minder snel over de Olympische Spelen. Tot ik ze de kans geef om een vraag te stellen, dan willen ze weten of ik het echt ben."

Een maand later staat de marathonloopster weer voor de klas in het secundair onderwijs. Als docente fysica, niet als lerares lichamelijke opvoeding.

Kracht geput uit inspirerende Instagrampost

Na de Olympische Spelen ligt het zwarte gat op de loer. Dat heeft ook Mieke Gorissen mogen ervaren.

"Ik ben geschrokken, ja", vertelt ze. "Ik weet nog altijd niet goed wat me overkomen is. Als ik in de zetel zit, krijg ik het moeilijk."

"Ik heb erover gepraat met Manuela Soccol, die in Rio de marathon heeft gelopen. Zij stelde me gerust en zei me dat de olympische blues heel normaal is."

"De Nederlandse marathonloopster Jill Holterman stuurde me een inspirerende Instagrampost van een voormalige hockeyspeelster door. Zij had een erg krachtige brief geschreven over het leven na de Spelen."

"Ik heb die voorgelezen aan mijn man, mijn klankbord", gaat Gorissen voort. "Ik hield het niet droog."

"Nu sta ik weer voor de klas, dat helpt. Hopelijk brengt de schoolroutine me snel weer in balans."