Marc Willems: "Benieuwd hoe het nu verder moet met de Red Dragons"

Lichtpunt: de jongeren

Met de groepfase als eindstation is het EK volleybal op een flinke tegenvaller uitgedraaid voor de Red Dragons. Akkoord, het was een pittige poule, maar België moet altijd in de top 16 eindigen.

De jonge spelers vormden nog een lichtpunt. Zij moeten misschien iets te snel sterkhouders als Verhees en Van de Voorde vervangen, maar ze hebben wel van zich laten horen.

Met hun stevige sprongservices bijvoorbeeld, onmisbaar in het moderne volleybal. Daar hebben de jongeren duidelijk aan gewerkt in hun opleiding.

Er zijn dus stappen gezet naar een nieuwe ploeg, alleen missen de nieuwe spelers de nodige ervaring op het hoogste niveau.