Joachim Gérard zit nog vast in Tokio: "Wacht op toestemming om terug te keren"

Het is voor het eerst sinds Roland-Garros in 2018 dat Joachim Gérard een Grand Slam zal missen. Hij werd op woensdag 1 september met spoed naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij ziek was geworden.

De hartproblemen staken kort na zijn onverwachte uitschakeling in de 1/8e finales van het olympische enkelspel de kop op. Hij verloor toen van de Spanjaard Daniel Caverzaschi.

De US Open, waar hij vorig jaar de halve finales haalde, moet Gérard laten passeren en dat doet hem duidelijk pijn. "Ik wil er niemand meer over vertellen tot ik terug ben in België," vertelde Gérard woensdag vanuit de Japanse hoofdstad aan Belga.

"Ik veronderstel dat je dit gemakkelijk zult begrijpen. Ik lig momenteel nog in het ziekenhuis in Tokio te wachten op toestemming om terug te keren naar België."

Oorspronkelijk zou Gérard rechtstreeks van Tokio naar New York reizen voor de US Open. Onze landgenoot won dit jaar zowel de Australian Open als Wimbledon.