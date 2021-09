IOC schorst Noord-Korea, maar atleten kunnen wel deelnemen aan Peking 2022

Noord-Korea zei in april dat het noch aan de Olympische Spelen, noch aan de Paralympics in Tokio zou deelnemen wegens bezorgdheid over de gezondheid van de atleten.

"Noord-Korea kreeg garanties voor het verloop van veilige Spelen en werd constructieve voorstellen aangereikt om een passende en op maat gemaakte oplossing te vinden (inclusief de levering van vaccins), maar die werden systematisch afgewezen", klinkt het bij het IOC.

De schorsing heeft financiële gevolgen, maar als een atleet uit Noord-Korea zich kan kwalificeren voor de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 dan zal het bestuur van het IOC een passende beslissing nemen voor de betrokken atleten.



In 2018 namen 10 Noord-Koreanen deel aan de Winterspelen in Pyeongchang. Bovendien speelden 12 vrouwen uit Noord-Korea in het gecombineerde ijshockeyteam met Zuid-Korea. Noord-Korea won in zijn geschiedenis nog maar 2 medailles op de Winterspelen: zilver in 1964 en brons in 1992.