Herlings gaat opnieuw met zege lopen in Turkije, Van Doninck is beste Belg

Het rondje in Turkije ligt Jeffrey Herlings, dat bewees hij afgelopen zondag al. En ook nu presteerde de 26-jarige Nederlander sterk. In de eerste reeks pakte hij de zege en in de tweede reeks parkeerde hij zijn motor op plek 2.

Dat leverde hem de GP-zege op voor WK-leider Tim Gajser en Antonio Cairoli. De beste Belg eindigde net buiten de top 10. Brent Van Doninck reed op zijn Yamaha naar plek 11, zijn ploegmaat Kevin Strijbos werd 20e en Jeremy Van Horebeek 24e.

In de MX2 was er een mindere prestatie van Jago Geerts. Hij moest vrede nemen met plek 8. De zege ging naar de Fransman Tom Vialle.