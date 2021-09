Berings: "Supertalenten op superspikes zorgen voor ongezien atletiek-niveau"

"Warholm liep in Tokio naar een wereldrecord op de 400 meter horden met slechts 13 stapjes. Straks zijn het Marsupilami's die over de ene na de andere horde jumpen ."

"De impact van de spikes mogen we niet ontkennen, maar op bepaalde nummers zitten we gewoon met een ongelooflijk hoog niveau. Als je supertalenten op superspikes laat lopen, komt er een ongezien niveau naar boven."

"Op de 400, 800 en 1500 meter horden zie je inderdaad een evolutie die een groot deel te maken heeft met die spikes", ziet ook Eline Berings. "Maar het zijn wel de schoenen in combinatie met het talent van een McLaughlin of een Warholm die voor succes zorgt."

Super-spike bij de vrouwen ...

Battle of the Sexes? De sprint is dit jaar weer een "hot topic", toch mogen we vooral de vrouwelijke sprintsters bedanken voor dat enthousiasme, volgens Eline Berings: "De vernieuwde aandacht is vooral te danken aan de vrouwelijke sprintsters. Ze zetten dit jaar ongelooflijke tijden op het bord."

"Er wordt al snel eens met de vinger gewezen naar de nieuwe spikes, maar je ziet die evolutie niet bij de mannen. De mannelijke sprinters lopen tijden die we al jaren zien. De beste tijd dit jaar was 9'77" van Trayvon Bromell. Dat is goed, maar zeker niet uitzonderlijk."

"Als je dan naar de vrouwen kijkt, zie je week na week tijden die schommelen tussen de 10.80 en 10.60. Het fenomeen Elaine Thompson doet zelfs een beetje aan Bolt denken momenteel."