Als Vuelta niet vermoeiend genoeg is: Spaanse renner fietst 1.000km naar huis

De tocht van Luis Angel Maté doet een beetje denken aan de ondernemingen van Tim Wellens en Thomas De Gendt. Die sloten hun seizoen ook al twee keer af met een meerdaagse fietstocht.

Maar Maté doet het helemaal alleen. De 37-jarige renner, die nog 30e werd in de Vuelta, rijdt van Santiago de Compostela naar zijn woonplaats in Marbella. Hij hoopt er 6 dagen over te fietsen.

"Toen ik zag dat de finish van de Vuelta in Santiago de Compostela lag, kwam dit idee meteen bij mij naar boven", vertelt hij. "Het is een unieke gelegenheid om eens op een andere manier van fietsen te genieten. Eens niet fietsen met stress, met grote valpartijen, met wattages, ... Ik wil gewoon naar huis zonder een vliegtuig of een auto te gebruiken. Ik bepaal het tempo."

"Ik heb deze reis nodig om de sleur te doorbreken. Fietsen is voor mij meer dan een sport of mijn werk. Het is een manier van leven. Wat ik ga doen als ik aankom? In de zee springen en een huisgemaakte maaltijd eten."