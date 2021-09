Alec Segaert na Europese tijdrit-titel: "Ik heb mezelf een beetje verrast"

De toon in Trento is gezet. Alec Segaert heeft vandaag de Europese tijdrittitel bij de junioren op zak gestoken. In zijn Italiaanse onderneming tegen de klok bleef hij net voor landgenoot Cian Uijtdebroeks. "Het was lang geleden dat ik hem nog eens kon kloppen", vertelt de kersverse kampioen Segaert zelf.

"Ik wist wel dat dit parcours me lag, maar toch heb ik mezelf een beetje verrast", vertelt Alec Segaert prompt na zijn Europese tijdrittitel bij de junioren. "Op de lange rechte stukken was het echt gewoon stampen. Dat heb ik ook gedaan: hoofdje naar beneden en zo hard mogelijk trappen. Dat draaide goed uit vandaag." De kersverse Europese kampioen kende nochtans geen ideale voorbereiding: “ik ben vorige week nog gevallen en heb een barst in mijn schouderblad opgelopen."

"Dat was even paniek, maar ik ben er toch met de nodige rust mee omgesprongen. Ik bleef de focus op de tijdrit leggen. Wanneer het dag na dag beter werd, groeide ook mijn vertrouwen. Ik wist dat een topdag me ver ging brengen. Kijk nu …"

"Lang geleden dat ik Uijtdebroeks kon kloppen"

Segaert was niet de enige op het podium in de Italiaanse stad Trento. Ook zijn leeftijds- en landgenoot Cian Uijtdebroeks tekende present. Uijtdebroeks nam het zilver voor zijn rekening.

"Cian (Uijtdebroeks) is hier als de topfavoriet gestart, denk ik. Ik wist op voorhand dat degene die hem ging kloppen, heel dicht bij het goud ging zitten. Dat ik dat nu ben, is ongelooflijk. We hebben de rollen van het Belgisch kampioenschap vandaag omgedraaid."

Dat ik Cian Uijtdebroeks nu klop, geeft me een extra boost Alec Segaert

"Vroeger heb ik hem al een paar keer in een tijdrit kunnen kloppen, maar het was lang geleden. Zeker het laatste jaar was Cian me steeds voor." "Hij heeft de voorbije maanden - door zijn opstapje naar de profs - enorme stappen gezet. Dat ik hem nu klop, geeft me dan ook een extra boost."



Een knap een-tweetje van de Belgische junioren Segaert (midden) en Uijtdebroeks (links).

De dubbelslag: het EK én het WK tijdrijden?

Het WK-tijdritparcours toont grote gelijkenissen met het EK-tijdritparcours. Een nieuwe kans voor de Europese kampioen? “Het is weer rechtdoor, weinig bochten en keihard knallen zoals. Ik hoop dat de rijen Belgische supporters me nog meer vleugels kunnen geven.